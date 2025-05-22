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Реки и озера Волгоградской области проверят на самовольный захват

Операция «Чистые берега» стартовала в Волгоградской области. В ее рамках инспекторы облкомприроды обследуют 87 озер, прудов и рек Волжского и Донского бассейнов, чтобы выявить наличие мусора на их берегах.

Источник: Светлана Дорохова

Еще одна цель операции — проверка водных объектов на предмет их самозахвата или ограничение доступа к ним жителей региона.

При обследовании будут использоваться квадрокоптеры, помогающие не только выявить факт нарушения, но и нередко установить тех, кто эти нарушения допустил. Пока таких беспилотников в распоряжении комитета семь, но вот-вот в его распоряжение поступит еще 23.

«В 2024 году в рамках аналогичной операции инспекторы выявили 39 нарушений и выдали 21 предостережение», — уточняют в облкомприроды.