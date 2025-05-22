Реки и озера Волгоградской области проверят на самовольный захват

При обследовании будут использоваться квадрокоптеры, помогающие не только выявить факт нарушения, но и нередко установить тех, кто эти нарушения допустил. Пока таких беспилотников в распоряжении комитета семь, но вот-вот в его распоряжение поступит еще 23.