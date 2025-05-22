Баскетбольный клуб «Самара» могут переименовать в «Крылья Советов»

63-й регион может последовать примеру Нижнего Новгорода. Там под одним брендом выступают в том числе БК и футбольная команда.
В Самаре им могут стать «Крылья Советов». Так могут назвать местный баскетбольный клуб, который закончил прошлый сезон на предпоследнем 11-м месте с 53 очками.
О возможном объединении сообщает «Чемпионат». Коллеги пишут, что идею рассматривает областное правительство. Мы обратились за комментариями в сам БК. Но пресс-атташе команды Алексей Козуб от них отказался и попросил дождаться официальной информации.
Ранее новым гендиректором волжан стал мастер спорта СССР Игорь Бочкарев. Сменил Алексея Ягунова.
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