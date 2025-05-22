Глава ФАДН рассказал о предках-героях и связи между поколениями

Глава ФАДН Баринов: мой дед воевал, потому что воевал и мой прадед.
Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов заявил о неразрывной связи поколений, посетив в Доме народов России историческую реконструкцию «Дело Победы».
«Мой дед воевал, потому что воевал и мой прадед. Незримая нить героизма связывает поколения: от деда, сражавшегося в годы войны, до внуков, защищающих сегодня Курск, Белгород и Донбасс. Память о прошлом вдохновляет и укрепляет дух нынешних воинов».
Игорь Баринов заявил о неразрывной связи поколенийФото: Скриншот видео реконструкции «Дело Победы».
Мероприятие посвящено роли печатного слова в годы Великой Отечественной войны. Проект, реализуемый совместно с Издательством «Наука» при поддержке ФАДН России, погружает участников в атмосферу военного времени и рассказывает о работе крупнейшего в мире научного издательства «Наука», располагавшегося в этом здании в 40-е годы. Более тысячи московских школьников с 21 по 23 мая принимают участие в интерактивной программе, узнают о том, как печатное слово помогало фронту и объединяло представителей разных народов в борьбе с фашизмом.
Гости Дома знакомятся с потомками династии научных редакторов, легендарными военкорами и интересными артефактами, изготавливают пропуски в издательство, посещают киновечер и отправляют письма участникам СВО. Вместе с посланиями бойцам отправят легендарный репринт газеты «Комсомольская правда» от 9 мая 1945 года.
В открытии культурно-исторического проекта приняли участие представители ФАДН России, Россотрудничества, Росконгресса, Росдетцентра, Издательства «Наука», Яндекса, Газпромбанка, а также московские школьники.