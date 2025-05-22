Глава ФАДН рассказал о предках-героях и связи между поколениями

Мероприятие посвящено роли печатного слова в годы Великой Отечественной войны. Проект, реализуемый совместно с Издательством «Наука» при поддержке ФАДН России, погружает участников в атмосферу военного времени и рассказывает о работе крупнейшего в мире научного издательства «Наука», располагавшегося в этом здании в 40-е годы. Более тысячи московских школьников с 21 по 23 мая принимают участие в интерактивной программе, узнают о том, как печатное слово помогало фронту и объединяло представителей разных народов в борьбе с фашизмом.