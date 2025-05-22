Омбудсмен призвала бесплатно вакцинировать от клещевого энцефалита всех свердловчан

Ранее о нашествии клещей заявил свердловский фермер Михаил Шкляр. По его словам, тренд связан с большой популяцией мышей-полевок. «А грызуны — это кормовая база для многих обитателей леса, в том числе и для иксодовых клещей. Рост их поголовья коррелирует с мышиным. Это неприятное явление, но таковы ритмы природы», — отметил он. Информацию о высокой активности клещей подтвердил и Роспотребнадзор.