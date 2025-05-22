Омбудсмен призвала бесплатно вакцинировать от клещевого энцефалита всех свердловчан

В Свердловской области призвали ввести бесплатную вакцинация от клещевого энцефалита для всех категорий граждан. С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Об этом она написала в своем отчете за 2024 год.
Она отметила, что к ней поступали обращения жителей, которые возмущены платой за прививку. Как заявителям разъяснили в Роспотребнадзоре, за счет областного бюджета предусмотрено проведение бесплатной вакцинации лишь для детей в возрасте 15 месяцев, 21 месяца, 2 года 6 месяцев, а также пенсионеров старше 60 лет.
Остальные граждане, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, прививаются за счет городских бюджетов и собственных средств.
Согласно перечням Роспотребнадзора, в 2021, 2022 и 2023 годах в Свердловской области территории всех 94 муниципальных образований признавались эндемичными по этому заболеванию.
«Понимая важность этого вопроса для населения нашего региона, уполномоченный просит законодательное собрание Свердловской области рассмотреть вопрос финансирования вакцинации против клещевого энцефалита для всех категорий населения за счет средств регионального бюджета», — говорится в отчете омбудсмена.
Ранее о нашествии клещей заявил свердловский фермер Михаил Шкляр. По его словам, тренд связан с большой популяцией мышей-полевок. «А грызуны — это кормовая база для многих обитателей леса, в том числе и для иксодовых клещей. Рост их поголовья коррелирует с мышиным. Это неприятное явление, но таковы ритмы природы», — отметил он. Информацию о высокой активности клещей подтвердил и Роспотребнадзор.