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Кравцов заявил об отсутствии принципиальных изменений в ЕГЭ в 2025 году

По словам министра, в Минпросвещения «очень аккуратно» относятся к изменениям в проведении госэкзаменов.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году принципиально менять что-либо в порядке проведения ЕГЭ не планируется, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-24».

«Каких-то принципиальных изменений в этом году не будет. Мы очень аккуратно относимся к каким-то кардинальным изменениям», — отметил министр.

Напомним, в этом году сдавать ЕГЭ планируют свыше 716 тысяч выпускников. Основной период сдачи госэкзаменов начнется 23 мая.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что в ближайшее время не планируется отменять ЕГЭ для выпускников, которые не собираются поступать в вузы.