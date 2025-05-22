Автоинспекторы Казани назвали топ-5 причин ДТП с детьми

Несоблюдение ПДД — дети переходят дорогу в неположенных местах, игнорируют светофоры, не оценивают скорость автомобилей. В темное время суток риск возрастает. Самостоятельное передвижение — без присмотра взрослых дети свободно перемещаются по улицам, часто оказываясь в опасных ситуациях. Неграмотное вождение — подростки без опыта садятся за руль скутеров, мотоциклов и автомобилей, что приводит к ДТП. Отсутствие контроля — недостаток знаний правил безопасности и невнимательность родителей повышают вероятность несчастных случаев. Рост автотрафика. Статистика ГАИ показывает ежегодный рост числа автомобилей на улицах Казани, что автоматически увеличивает риск возможных столкновений и наездов с участием детей.