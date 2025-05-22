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Юрист Хаминский: россиянам грозит штраф на борщевик на участке

Борщевик отличается способностью полностью вытеснять другие виды растительности, заявил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Борщевик Сосновского официально включён в список сорных растений, что обязывает владельцев земельных участков регулярно избавляться от него. Об этом в беседе с RT сообщил юрист и руководитель Центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский.

Эксперт напомнил, что это растение представляет серьёзную угрозу как для здоровья людей и животных, так и для окружающей среды. По его словам, борщевик отличается высокой токсичностью, устойчивостью к болезням и вредителям, а также способностью полностью вытеснять другие виды растительности.

Хаминский отметил, что в некоторых регионах уже действует законодательная ответственность за наличие борщевика на частной территории. В частности, он привёл в пример Московскую область, где областная дума приняла поправки в региональный КоАП. Новая редакция закона предполагает фиксированный штраф в размере 5 тысяч рублей для каждого владельца, который не избавился от борщевика на своём участке — вне зависимости от причин.

Юрист также сообщил, что аналогичные нормы уже действуют в Ленинградской, Калужской и Вологодской областях.

Ранее доцент кафедры фармакогнозии и ботаники НГМУ Константин Качкин объяснил, как распознать ядовитые растения в лесу.