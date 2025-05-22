Юрист Хаминский: россиянам грозит штраф на борщевик на участке

Хаминский отметил, что в некоторых регионах уже действует законодательная ответственность за наличие борщевика на частной территории. В частности, он привёл в пример Московскую область, где областная дума приняла поправки в региональный КоАП. Новая редакция закона предполагает фиксированный штраф в размере 5 тысяч рублей для каждого владельца, который не избавился от борщевика на своём участке — вне зависимости от причин.