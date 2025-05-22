В ГД сообщили о новой волне мошенничества с фейковым повышением пенсии

Мошенники начали использовать новую схему обмана — они создают фальшивые групповые чаты, выдавая их за официальные каналы по «оцифровке данных», где обещают гражданам сохранить трудовой стаж и увеличить пенсию. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Депутат пояснил, что злоумышленники убеждают пользователей в необходимости передачи несуществующих «ключей от Роструда», что на деле является частью схемы социальной инженерии. Он подчеркнул, что аферисты пользуются доверием людей, особенно пожилых, к государственным структурам и официальным цифровым сервисам.
Немкин отметил, что в таких чатах мошенники внедряют подставных участников, которые изображают якобы довольных граждан, уже получивших помощь. Это формирует у потенциальной жертвы иллюзию безопасности и подталкивает к необдуманным действиям.
Ключевым моментом схемы, по словам парламентария, становится просьба ввести коды из SMS. Получив эти данные, злоумышленники получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги», после чего могут похитить персональные данные, оформить фиктивные организации или перевести пенсионные средства.
Немкин уточнил, что такие схемы особенно опасны для пожилых людей, поскольку они часто недостаточно уверенно чувствуют себя в цифровом пространстве и склонны доверять сообщениям, оформленным в официальном тоне. Упоминание о возможной потере стажа или недополучении пенсии действует на них как психологическое давление.
Он подчеркнул необходимость системной кампании по цифровой грамотности среди пенсионеров. По мнению депутата, людям старшего возраста следует предоставлять персональную поддержку при работе с цифровыми госуслугами — через консультации в МФЦ, горячие линии или обучающие курсы. Также он считает важным использовать привычные для пожилых каналы информирования — телевидение, печатные СМИ и объявления в социальных учреждениях.
В завершение Немкин заявил, что, помимо технической защиты, важно формировать у граждан устойчивую привычку: никогда и никому не передавать коды из сообщений, независимо от причин.
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