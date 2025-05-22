В ГД сообщили о новой волне мошенничества с фейковым повышением пенсии

Немкин уточнил, что такие схемы особенно опасны для пожилых людей, поскольку они часто недостаточно уверенно чувствуют себя в цифровом пространстве и склонны доверять сообщениям, оформленным в официальном тоне. Упоминание о возможной потере стажа или недополучении пенсии действует на них как психологическое давление.