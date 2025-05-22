В Иркутске летний фестиваль ГТО среди школьников пройдет 2 июня

В соревнованиях примут участие ребята двух возрастных категорий: 12−13 и 14−15 лет, прошедшие медицинский допуск к физическим нагрузкам. Программа фестиваля включает разнообразные испытания: скоростной бег на короткие и длинные дистанции, силовые упражнения, проверку гибкости, прыжки в длину, плавание и даже стрельбу из пневматического оружия. Особое место в программе займет захватывающая командная эстафета.