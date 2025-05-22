Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске летний фестиваль ГТО среди школьников пройдет 2 июня

Соревнования пройдут в водном комплексе «Солнечный» и стадионе «Труд».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 2 июня пройдет масштабный спортивный праздник — Летний фестиваль Всероссийского комплекса ГТО среди школьников. Мероприятие, посвящённое 80-летию Великой Победы, соберет на площадках стадиона «Труд» и водного комплекса «Солнечный» лучшие молодые команды из десяти районов области. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— В Летнем фестивале ГТО примут участие сильнейшие команды из десяти муниципальных образований области, в которых по итогам регионального рейтинга ГТО наилучшие показатели, в том числе по выполнению нормативов на знаки отличия. Фестиваль ГТО станет праздником спорта для школьников перед началом летних каникул, — отметил заместитель министра спорта Приангарья Владимир Удовенко.

В соревнованиях примут участие ребята двух возрастных категорий: 12−13 и 14−15 лет, прошедшие медицинский допуск к физическим нагрузкам. Программа фестиваля включает разнообразные испытания: скоростной бег на короткие и длинные дистанции, силовые упражнения, проверку гибкости, прыжки в длину, плавание и даже стрельбу из пневматического оружия. Особое место в программе займет захватывающая командная эстафета.

Организаторы разработали многоуровневую систему определения победителей. Командные результаты будут оцениваться по суммарным показателям всех участников, в личном зачете важна общая сумма набранных баллов, а в эстафете решающее значение имеет скорость прохождения этапов.