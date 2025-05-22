В Иркутске летний фестиваль ГТО среди школьников пройдет 2 июня

В Иркутске 2 июня пройдет масштабный спортивный праздник — Летний фестиваль Всероссийского комплекса ГТО среди школьников. Мероприятие, посвящённое 80-летию Великой Победы, соберет на площадках стадиона «Труд» и водного комплекса «Солнечный» лучшие молодые команды из десяти районов области. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— В Летнем фестивале ГТО примут участие сильнейшие команды из десяти муниципальных образований области, в которых по итогам регионального рейтинга ГТО наилучшие показатели, в том числе по выполнению нормативов на знаки отличия. Фестиваль ГТО станет праздником спорта для школьников перед началом летних каникул, — отметил заместитель министра спорта Приангарья Владимир Удовенко.
В соревнованиях примут участие ребята двух возрастных категорий: 12−13 и 14−15 лет, прошедшие медицинский допуск к физическим нагрузкам. Программа фестиваля включает разнообразные испытания: скоростной бег на короткие и длинные дистанции, силовые упражнения, проверку гибкости, прыжки в длину, плавание и даже стрельбу из пневматического оружия. Особое место в программе займет захватывающая командная эстафета.
Организаторы разработали многоуровневую систему определения победителей. Командные результаты будут оцениваться по суммарным показателям всех участников, в личном зачете важна общая сумма набранных баллов, а в эстафете решающее значение имеет скорость прохождения этапов.