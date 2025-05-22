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Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу после ограничений

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в среду, 21 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом в среду, 21 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— В аэропортах Домодедово и Жуковский в 23:11 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС), — говорится в сообщении.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации и на данный момент сняты.

Днем 21 мая вводились временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в Шереметьеве. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре в Росавиации сообщили, что эти ограничения сняты.