Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу после ограничений

Днем 21 мая вводились временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Позже такие же меры приняли в Шереметьеве. Они были направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Вскоре в Росавиации сообщили, что эти ограничения сняты.