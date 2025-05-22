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В центре Челябинска на месяц закроют проезд по участку Свердловского проспекта

Движение автомобилей и общественного транспорта будет ограничено с вечера 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Источник: Южноуральская панорама

Ограничение движения связано с ремонтными работами: там будет проводиться очередной этап реконструкции теплотрассы. Речь идет об участке Свердловского проспекта от проспекта Ленина до улицы Коммуны по направлению к ДС «Юность». Проехать автотранспорт не сможет с 22:00 23 мая до 23:00 30 июня.

На время ремонтных работ изменятся маршруты общественного транспорта. Скорректировано будет движение нескольких автобусов. Так, № 15 проследует по схеме: парк Гагарина — проспект Ленина — Володарского — Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК. Автобус № 22а будет проезжать от ЧКПЗ по проспекту Ленина, улицам Красная, Каслинская, Братьев Кашириных и Александра Шмакова, а № 35 от Новосинеглазово по Свердловскому и проспекту Ленина, по улицам Володарского, Коммуны, далее вернется на Свердловский проспект и доедет до Приборостроителей. Изменится ход и автобуса № 58: Чистопольская — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — ЧВВАКУШ.

«Для пассажиров автобусов № 15 и № 35 будет оборудована временная остановка на улице Володарского в районе дома 64Б по проспекту Ленина», — добавили в городской мэрии.

Также известно, что скорректирую маршрут троллейбуса № 12: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект — Молдавская.