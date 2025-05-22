В центре Челябинска на месяц закроют проезд по участку Свердловского проспекта

На время ремонтных работ изменятся маршруты общественного транспорта. Скорректировано будет движение нескольких автобусов. Так, № 15 проследует по схеме: парк Гагарина — проспект Ленина — Володарского — Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК. Автобус № 22а будет проезжать от ЧКПЗ по проспекту Ленина, улицам Красная, Каслинская, Братьев Кашириных и Александра Шмакова, а № 35 от Новосинеглазово по Свердловскому и проспекту Ленина, по улицам Володарского, Коммуны, далее вернется на Свердловский проспект и доедет до Приборостроителей. Изменится ход и автобуса № 58: Чистопольская — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — ЧВВАКУШ.