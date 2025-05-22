СМИ: Трамп заявил, что Путин не готов завершить украинский конфликт

Однако это противоречит предыдущим заявлением американского лидера, в которых он заявлял о желании Владимира Путина закончить специальную военную операцию. 21 мая он также сообщил, что исключение России из международного клуба «Большая восьмерка» было ошибкой. По его словам, если бы РФ не исключили, то СВО можно было бы избежать.