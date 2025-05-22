СМИ: Трамп заявил, что Путин не готов завершить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам, что российский лидер Владимир Путин не готов завершить украинский конфликт, поскольку считает, что побеждает. Об этом в среду, 21 мая, написала The Wall Street Journal.
— Европейские лидеры давно разделяли мнение, озвученное Трампом, но впервые услышали это от него самого, — говорится в материале газеты.
Однако это противоречит предыдущим заявлением американского лидера, в которых он заявлял о желании Владимира Путина закончить специальную военную операцию. 21 мая он также сообщил, что исключение России из международного клуба «Большая восьмерка» было ошибкой. По его словам, если бы РФ не исключили, то СВО можно было бы избежать.
Также в ответ на призывы украинского президента Владимира Зеленского к ужесточению санкций в отношении России Трамп заявил, что решения по этому вопросу будет принимать исключительно он сам.
При этом в СМИ появилась информация, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Ватикане в середине июня.