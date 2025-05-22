Совмин Беларуси ввел лицензирование на ввоз мебели, дверей и окон из дерева. Это следует из постановления белорусского правительства № 275 от 20 мая 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В сообщении сказано, что лицензирование импорта коснется деревянных окон, древесностружечных плит, балконных дверей и их рам, дверей и мебели как для столовых, так и для жилых комнат, древесноволокнистых плит. Согласно документу, лицензирование затронет мешки и пакеты из бумаги, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, многослойные панели напольные, бумагу, картон.
Говорится, что указанная продукция будет ввозиться в Беларусь только по разовым лицензиям (как из стран ЕАЭС, так и из-за пределов союза). Лицензии на импорт будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли после согласования с концерном «Беллесбумпром».
Вместе с тем постановлением правительства предусмотрены исключения. К примеру, лицензирование не затронет международных транзитных перевозок, товаров, которые происходят из стран-членов ЕАЭС, но при условии подтверждения их происхождения необходимым сертификатом, ввозимые в качестве иностранной безвозмездной помощи и так далее.
Уточняется, что постановление Совета министров будет действовать в течение семи месяцев после его официального опубликования.
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