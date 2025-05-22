Совмин Беларуси ввел лицензирование на ввоз мебели, дверей и окон из дерева

В сообщении сказано, что лицензирование импорта коснется деревянных окон, древесностружечных плит, балконных дверей и их рам, дверей и мебели как для столовых, так и для жилых комнат, древесноволокнистых плит. Согласно документу, лицензирование затронет мешки и пакеты из бумаги, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, многослойные панели напольные, бумагу, картон.