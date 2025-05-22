Приговоры дня: бывший чиновник мэрии, экстремист, подбросивший свинью Кадырову

Также сегодня Тимирязевский суд столицы планирует огласить приговор группе экстремистов, среди которых организатор движения «Русская Россия» Дмитрий Кудряшов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Кроме него на скамье подсудимых еще два человека. Кудряшов в свое время «прославился» тем, что вместе с несовершеннолетней подругой подбросил голову свиньи к памятнику экс-президенту Чечни Ахмату Кадырову в Москве. После этого он сбежал в Краснодар, где был задержан в декабре 2023 года. Следователи установили, что через свой телеграмм-канал молодой человек агитировал совершать нападения на мигрантов и представителей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ«в России признано экстремистской организацией и запрещено). Некоторые подобные акции Кудряшов и его соратники снимали на видео. Организатор “Русской России” обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных через Интернет (статья 280 часть 2 УК), возбуждении ненависти либо вражды человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе с угрозой насилия (статья 282 часть 2 пункт “а” УК) и хулиганстве, совершенном группой лиц (статья 213 часть 2 УК). Ранее ему инкриминировали также угрозу убийством и вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления, но по утверждению единомышленников Кудряшова, обвинение в этих преступлениях было снято.