В Самаре завершился X Губернский фестиваль «Рожденные в сердце России»

21 мая в Самарском театре оперы и балета прошёл гала-концерт X Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». На сцену вышли более 5000 участников из 37 районов области. Гран-при завоевала Сызрань с программой «Встречаемся у кремля».
Фестиваль стал самым масштабным за всю историю — свыше 6500 зрителей, десятки полных залов, новые номинации и высокий уровень подготовки. Участники представили программы, посвящённые подвигам земляков в годы Великой Отечественной войны.
В рамках фестиваля впервые прошёл конкурс видеороликов «Они приближают Победу». Победители и лауреаты получат финансовую поддержку на развитие культурной инфраструктуры.
Особое внимание зрителей привлёк самый возрастной участник фестиваля — 96-летний Николай Соболев из Борского района. Несмотря на возраст, артист народного хора ветеранов войны и труда продолжает активно выступать и делиться своим творчеством.
Организаторами фестиваля выступили министерство культуры Самарской области и Агентство социокультурных технологий при поддержке регионального правительства.
Ранее мы писали, что на набережной Волги у скульптуры «Ладья» работает бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин». В нашем материале можно посмотреть расписание показов на эту неделю.
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