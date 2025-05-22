В Иркутске превышена норма вредных веществ в воздухе

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» специалисты продолжают систематический мониторинг качества атмосферного воздуха. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области, основное внимание традиционно уделяется Братску, а с 2023 года программа расширена на семь дополнительных городов региона.
— Наиболее масштабные исследования проведены в Иркутске, где специалисты взяли 1280 проб воздуха. В Ангарске этот показатель составил 600 исследований, в Шелехове — 520, в Усолье-Сибирском и Черемхово — по 340, а в Зиме и Свирске — по 260 проб, — сообщает пресс-служба Управления.
Анализ полученных данных выявил ряд тревожных тенденций. В Иркутске зафиксированы регулярные превышения предельно допустимой концентрация по бензпирену (опасное вещество из выхлопных газов и дыма — Ред.), превышение нормы в 13 из 20 проб. Также нашли мелкую пыль (превышение в 4 пробах из 20) и разные химикаты из промышленных выбросов: растворители, компоненты красок и бензина.
В Ангарске один раз нашли слишком много формальдегида — едкого газа, который используют на производствах и который выделяется из некоторых материалов. В пяти других городах (Зима, Усолье-Сибирское, Свирск, Черемхово, Шелехов) воздух оказался в норме.
Собранные данные не только отражают текущее состояние атмосферы, но и служат основой для разработки адресных природоохранных мероприятий, позволяя минимизировать негативное воздействие промышленных выбросов на здоровье жителей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье этим летом возможно нашествие саранчи.