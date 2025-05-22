В Иркутске превышена норма вредных веществ в воздухе

— Наиболее масштабные исследования проведены в Иркутске, где специалисты взяли 1280 проб воздуха. В Ангарске этот показатель составил 600 исследований, в Шелехове — 520, в Усолье-Сибирском и Черемхово — по 340, а в Зиме и Свирске — по 260 проб, — сообщает пресс-служба Управления.