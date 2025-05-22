На самом деле газ для потребителя в Молдове должен стоить не больше 12 леев за куб: Почему власти не снижают тариф уже сейчас

«Хватит гадать на кофейной гуще — тариф на природный газ для потребителей в Молдове должен быть понятным!»- пишет в соцсетях экс-премьер-министр Влад Филат.
"Холодный анализ.
Пока правительство «советуется с созвездиями» по поводу тарифа на газ на зиму 2025−2026 годов, реальные цифры говорят сами за себя. Давайте говорить серьёзно.
1. Что говорит рынок?
— Спотовая цена TTF (май 2025): 34−37 €/MWh.
— Форвард на 4 квартал 2025: 44−45 €/MWh.
— Вариант хранения в Украине? Общая стоимость: 52−53 €/MWh.
Разница очевидна: хранение — дорого, рискованно и абсолютно нерентабельно.
2. Что это значит для гражданина?
— При 45 €/MWh газ доходит до Молдовы по цене около 10,5 лея/м³ (с НДС 8%).
— С учётом распределения и маржи ANRE: ~12,5 — 13,2 лея/м³
Горькая правда? При текущих рыночных условиях тариф для потребителей должен быть 12,5 лея/м³, а не 16,74.
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— Действующий регулируемый тариф: 15,5 лея/м³
— НДС 8%: 1,24 лея.
— Итого в счёте: 16,74 лея/м³
Мы платим более чем на 4 лея за м³ больше, чем это экономически обосновано. Это означает сотни леев переплаты каждый месяц и миллионы евро — для «умников» у власти.
4. А что если наши «стратеги» решат хранить газ в Украине?
— Общая стоимость: ~52−53 €/MWh.
— Цена на границе: ~13 лея/м³ без НДС.
— Окончательный тариф: ~16 — 17 лея/м³
То есть ещё дороже. И с дополнительными рисками для безопасности.
Energocom правильно избегает хранения в Украине.
Но отсутствие прозрачности — неприемлемо. Контракты оплачиваются из кармана граждан. Мы требуем цифры, а не аллегории.
Почему НАРЭ не снижает тариф, если цена на газ очевидно падает? Почему тариф удерживается искусственно на уровне 16,74 лея/м³, когда он должен быть 12,5? Или вы ждёте избирательной кампании?
Прекратите манипулировать общественным мнением. Людям нужна предсказуемость. Публикуйте цифры.
Или счёт опубликую я" — потребовал Влад Филат.
Того же мнения придерживается экономист Вячеслав Ионицэ:
«Цены на нефтепродукты снижаются, а это должно привести и к снижению цены на газ. Однако, боюсь, что цену на газ намеренно не снизят до самих выборов — оставят все как есть, чтобы потом преподнести снижение как заслугу власти. То же самое касается и электроэнергии», — заявил Ионицэ.