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На самом деле газ для потребителя в Молдове должен стоить не больше 12 леев за куб: Почему власти не снижают тариф уже сейчас

Экс-премьер-министр просчитал истинную цену газа для потребителей Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

«Хватит гадать на кофейной гуще — тариф на природный газ для потребителей в Молдове должен быть понятным!»- пишет в соцсетях экс-премьер-министр Влад Филат.

"Холодный анализ.

Пока правительство «советуется с созвездиями» по поводу тарифа на газ на зиму 2025−2026 годов, реальные цифры говорят сами за себя. Давайте говорить серьёзно.

1. Что говорит рынок?

— Спотовая цена TTF (май 2025): 34−37 €/MWh.

— Форвард на 4 квартал 2025: 44−45 €/MWh.

— Вариант хранения в Украине? Общая стоимость: 52−53 €/MWh.

Разница очевидна: хранение — дорого, рискованно и абсолютно нерентабельно.

2. Что это значит для гражданина?

— При 45 €/MWh газ доходит до Молдовы по цене около 10,5 лея/м³ (с НДС 8%).

— С учётом распределения и маржи ANRE: ~12,5 — 13,2 лея/м³

Горькая правда? При текущих рыночных условиях тариф для потребителей должен быть 12,5 лея/м³, а не 16,74.

.

— Действующий регулируемый тариф: 15,5 лея/м³

— НДС 8%: 1,24 лея.

— Итого в счёте: 16,74 лея/м³

Мы платим более чем на 4 лея за м³ больше, чем это экономически обосновано. Это означает сотни леев переплаты каждый месяц и миллионы евро — для «умников» у власти.

4. А что если наши «стратеги» решат хранить газ в Украине?

— Общая стоимость: ~52−53 €/MWh.

— Цена на границе: ~13 лея/м³ без НДС.

— Окончательный тариф: ~16 — 17 лея/м³

То есть ещё дороже. И с дополнительными рисками для безопасности.

Energocom правильно избегает хранения в Украине.

Но отсутствие прозрачности — неприемлемо. Контракты оплачиваются из кармана граждан. Мы требуем цифры, а не аллегории.

Почему НАРЭ не снижает тариф, если цена на газ очевидно падает? Почему тариф удерживается искусственно на уровне 16,74 лея/м³, когда он должен быть 12,5? Или вы ждёте избирательной кампании?

Прекратите манипулировать общественным мнением. Людям нужна предсказуемость. Публикуйте цифры.

Или счёт опубликую я" — потребовал Влад Филат.

Того же мнения придерживается экономист Вячеслав Ионицэ:

«Цены на нефтепродукты снижаются, а это должно привести и к снижению цены на газ. Однако, боюсь, что цену на газ намеренно не снизят до самих выборов — оставят все как есть, чтобы потом преподнести снижение как заслугу власти. То же самое касается и электроэнергии», — заявил Ионицэ.