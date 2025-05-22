На самом деле газ для потребителя в Молдове должен стоить не больше 12 леев за куб: Почему власти не снижают тариф уже сейчас

«Цены на нефтепродукты снижаются, а это должно привести и к снижению цены на газ. Однако, боюсь, что цену на газ намеренно не снизят до самих выборов — оставят все как есть, чтобы потом преподнести снижение как заслугу власти. То же самое касается и электроэнергии», — заявил Ионицэ.