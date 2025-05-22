Создана система ИИ, ускоряющая квантово-химические расчеты

Проведенные исследователями проверки этой системы ИИ показали, что она превосходит уже существующую европейскую ИИ-систему DeepDFT при проведении расчетов, связанных с лекарственными молекулами, в том числе с веществами, которые содержат в себе атомы серы, брома и йода, а также многих элементов из 3−4 периодов таблицы Менделеева. В дополнение к этому, она обладает вдвое меньшей ошибкой предсказания, чем у DeepDFT, что значительно расширяет перспективы ее практического применения, подытожили ученые.