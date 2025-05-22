Виталий Хоценко: 19 омских проектов получили гранты Президентского фонда культурных инициатив

Так, гранты получили авторы таких проектов, как гастрономическое путешествие «ВКУСлетье», спектакль-променад «Омск Достоевского» и всесибирский военно-исторический фестиваль «1612 — спасители Отечества». Также финансирование выделено на мультимедийный цикл «Омский глобус», образовательные интенсивы для школьников «О войне написано не все…» и библиотечный клуб для детей «IT-краевед».