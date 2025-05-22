Виталий Хоценко: 19 омских проектов получили гранты Президентского фонда культурных инициатив

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале, что 19 региональных проектов стали победителями второго конкурса 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. Общая сумма финансирования составит более 19 миллионов рублей.
Поддержка выделена на реализацию проектов в сфере культуры, образования, патриотического воспитания и краеведения. Глава региона отметил, что среди победителей оказались проекты, направленные на сохранение исторического наследия, популяризацию искусства и развитие молодежных инициатив.
Так, гранты получили авторы таких проектов, как гастрономическое путешествие «ВКУСлетье», спектакль-променад «Омск Достоевского» и всесибирский военно-исторический фестиваль «1612 — спасители Отечества». Также финансирование выделено на мультимедийный цикл «Омский глобус», образовательные интенсивы для школьников «О войне написано не все…» и библиотечный клуб для детей «IT-краевед».
«Омская область продолжает демонстрировать высокий потенциал в сфере культуры и образования. Эти проекты не только обогащают культурное пространство региона, но и способствуют его развитию на федеральном уровне», — подчеркнул Виталий Хоценко.
В список поддержанных инициатив вошли серия мероприятий «Омск. Фолк. Движ», цикл показов документального кино «История района оживает на экране», а также проекты, связанные с литературным и музыкальным творчеством, такие как конкурс «Крылья», фестиваль «Летопроводец» и издательский проект «Время выбрало нас», посвященный бойцам СВО.
Особое внимание уделяется проектам, поддерживающим традиции и этническую культуру. Например, серия встреч с ветеранами «Локальные войны — истории в лицах», музыкальный спектакль «Морозко: традиции и современность» и этнокультурный проект «Этноперекресток».
Напомним, что в Омске на базе Омского колледжа культуры и искусств начал работу проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Открытие состоялось 1 апреля при участии губернатора Виталия Хоценко и генерального директора ПФКИ Романа Карманова.
Проектный офис предлагает консультационную поддержку авторам творческих инициатив, помогая подготовить заявки на участие в конкурсах фонда. Его работа направлена на сотрудничество с учреждениями культуры, некоммерческими организациями, предпринимателями и активными жителями региона, стремящимися реализовать свои идеи с помощью грантовой поддержки.