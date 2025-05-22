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Минобр подготовил памятку для участников ЦЭ и ЦТ — что нужно знать

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Министерство образования Беларуси подготовило памятку для участников централизованного экзамена и централизованного тестирования.

Источник: Sputnik.by

ЦЭ состоится 26 и 29 мая. В первый день школьники сдадут предмет на выбор, во второй — русский либо белорусский язык. ЦТ будет проходить с 26 мая по 5 июня.

В памятке перечисляются обязанности абитуриента, а также что разрешено и что запрещено. В списке того, что необходимо сделать участникам вступительных испытаний, приводится следующее:

  • сдать на хранение мобильные телефоны и смарт-часы при входе в пункт сдачи проведения ЦЭ/ЦТ
  • соблюдать деловой стиль одежды
  • прибыть в пункт тестирования не позже, чем за 30 минут до начала экзамена
  • иметь при себе: паспорт, пропуск, ручку, калькулятор (для тех, кто сдает химию и физику)

Молодым людям разрешается выходить из аудитории (по уважительной причине) только в сопровождении педагога. При этом экзаменационные материалы и листы для записей остаются на рабочем месте в аудитории. Время нахождения вне класса включается в общее время прохождения экзамена.

Абитуриенты также могут завершить экзамен досрочно и покинуть аудиторию — необязательно ждать окончания испытания, если задания выполнены.

Что запрещено на ЦЭ и ЦТ?

Нельзя проносить и использовать во время экзаменов любые другие предметы, кроме: паспорта, пропуска, ручки и калькулятора (для тех, кто сдает химию и физику).

Также запрещается:

  • фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов
  • меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц
  • заполнять бланк после окончания времени, отведенного на экзамен
  • выносить из аудиторий экзаменационные материалы и письменные заметки
  • фотографировать тестовые задания
  • разговаривать между собой
  • произвольно выходить из аудитории
  • Участники ЦЭ и ЦТ, которые нарушат данные требования, будут удаляться с экзамена
  • Телефонами можно пользоваться, но не всем

Одна из самых обсуждаемых новаций вступительной кампании 2025 года — это то, что у абитуриентов теперь будут забирать мобильные телефоны не перед входом в аудиторию, а на входе в здание. После сдачи ЦЭ и ЦТ молодым людям их вернут.

Однако есть одна категория выпускников, которой разрешено использовать смартфоны при сдаче централизованного экзамена и централизованного тестирования. Речь идет о школьниках, которые болеют сахарным диабетом и должны периодически измерять уровень сахара в крови.

Такие дети у нас действительно есть, мы их всех знаем поименно, и для них мы создадим эти условия".

сообщала ранее представитель Минобразования Анжела Кудоярова