Минобр подготовил памятку для участников ЦЭ и ЦТ — что нужно знать

Одна из самых обсуждаемых новаций вступительной кампании 2025 года — это то, что у абитуриентов теперь будут забирать мобильные телефоны не перед входом в аудиторию, а на входе в здание. После сдачи ЦЭ и ЦТ молодым людям их вернут.