Минобр подготовил памятку для участников ЦЭ и ЦТ — что нужно знать

ЦЭ состоится 26 и 29 мая. В первый день школьники сдадут предмет на выбор, во второй — русский либо белорусский язык. ЦТ будет проходить с 26 мая по 5 июня.
В памятке перечисляются обязанности абитуриента, а также что разрешено и что запрещено. В списке того, что необходимо сделать участникам вступительных испытаний, приводится следующее:
- сдать на хранение мобильные телефоны и смарт-часы при входе в пункт сдачи проведения ЦЭ/ЦТ
- соблюдать деловой стиль одежды
- прибыть в пункт тестирования не позже, чем за 30 минут до начала экзамена
- иметь при себе: паспорт, пропуск, ручку, калькулятор (для тех, кто сдает химию и физику)
Молодым людям разрешается выходить из аудитории (по уважительной причине) только в сопровождении педагога. При этом экзаменационные материалы и листы для записей остаются на рабочем месте в аудитории. Время нахождения вне класса включается в общее время прохождения экзамена.
Абитуриенты также могут завершить экзамен досрочно и покинуть аудиторию — необязательно ждать окончания испытания, если задания выполнены.
Что запрещено на ЦЭ и ЦТ?
Нельзя проносить и использовать во время экзаменов любые другие предметы, кроме: паспорта, пропуска, ручки и калькулятора (для тех, кто сдает химию и физику).
Также запрещается:
- фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов
- меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц
- заполнять бланк после окончания времени, отведенного на экзамен
- выносить из аудиторий экзаменационные материалы и письменные заметки
- фотографировать тестовые задания
- разговаривать между собой
- произвольно выходить из аудитории
- Участники ЦЭ и ЦТ, которые нарушат данные требования, будут удаляться с экзамена
- Телефонами можно пользоваться, но не всем
Одна из самых обсуждаемых новаций вступительной кампании 2025 года — это то, что у абитуриентов теперь будут забирать мобильные телефоны не перед входом в аудиторию, а на входе в здание. После сдачи ЦЭ и ЦТ молодым людям их вернут.
Однако есть одна категория выпускников, которой разрешено использовать смартфоны при сдаче централизованного экзамена и централизованного тестирования. Речь идет о школьниках, которые болеют сахарным диабетом и должны периодически измерять уровень сахара в крови.
Такие дети у нас действительно есть, мы их всех знаем поименно, и для них мы создадим эти условия".