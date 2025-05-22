В Перми пройдут Дни славянской письменности и культуры

На протяжении двух вечеров в малом зале Пермского дома народного творчества «Губерния» можно будет услышать «Барочные сказки» (18+). Программы 23 и 24 мая не будут повторяться. Общим будет сам посыл: это перфомансы, в которых встретятся музыка барокко и фольклор Прикамья. Замечательные чтецы исполнят сказки, собранные в этнографических экспедициях по Пермскому краю. Прозвучит барочная музыка, сыгранная на инструментах, аутентичных той эпохе: псалтирь, виола да гамба, гусли. Так, на перекрестии европейской музыкальной традиции эпохи барокко и русских сказок, характерных для Прикамья, и проявится удивительный эксперимент — литературно-музыкальный перформанс «Барочные сказки». В завершение программы гостей будет ждать угощение.