В Перми пройдут Дни славянской письменности и культуры

23 и 24 мая в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдут Дни славянской письменности и культуры.
Это традиционное событие в Пермском доме народного творчества «Губерния». Каждый год у Дней славянской письменности и культуры — свой характер, своя программа. В этом году, например, «Губерния» исследует эпоху барокко и обращается к теме книжной графики.
На протяжении двух вечеров в малом зале Пермского дома народного творчества «Губерния» можно будет услышать «Барочные сказки» (18+). Программы 23 и 24 мая не будут повторяться. Общим будет сам посыл: это перфомансы, в которых встретятся музыка барокко и фольклор Прикамья. Замечательные чтецы исполнят сказки, собранные в этнографических экспедициях по Пермскому краю. Прозвучит барочная музыка, сыгранная на инструментах, аутентичных той эпохе: псалтирь, виола да гамба, гусли. Так, на перекрестии европейской музыкальной традиции эпохи барокко и русских сказок, характерных для Прикамья, и проявится удивительный эксперимент — литературно-музыкальный перформанс «Барочные сказки». В завершение программы гостей будет ждать угощение.
В программе прозвучат первые печатные русские сказки конца XVIII века: «Сказка о храбром и смелом кавалере Иване-Царевиче и о прекрасной супружнице его Царь-девице» и «Сказка о весьма чудных и прекрасных гуслях-самогудах».
Лекционная составляющая традиционна для всех событий «Губернии». Дни славянской письменности и культуры-2025 представляют лекции об украшениях эпохи барокко и о книжной графике.
23 мая в 18:30 историк, эксперт ювелирных изделий, автор проекта «Легким шагом: истории стиля и судеб» Марина Аникина расскажет о барочных украшениях. «Разговор об отношении к украшениям в эпоху барокко и отношении украшений к нам», — так обозначила тему Марина Аникина. Вход свободный. Приветствуется присутствие в украшениях и нарядной одежде.
24 мая в 18:30 можно будет услышать рассказ о книжной графике ведущего научного сотрудника Пермской художественной галереи, хранителя коллекции печатной графики Елены Когут. На лекции можно будет узнать о зарождении книгопечатания в Европе и России, познакомиться с коллекциями старопечатной и рукописной книги Пермской галереи, в том числе с самыми древними церковными книгами, начиная с XVII века, увидеть произведения выдающихся отечественных художников книги XX века и эксперименты современных авторов.
Будет представлена книга Пермского книжного издательства, завоевавшая широкую известность далеко за пределами Перми, и, конечно, иллюстрации талантливых пермских художников-графиков. Вход свободный.
Как обычно, в Дни славянской письменности и культуры в Пермском доме народного творчества «Губерния» будет работать станок Гутенберга — ручной типографский станок. Первая типография в России открылась в середине XVI века. Каждый гость «Губернии» сможет почувствовать себя первопечатником.