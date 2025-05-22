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Белорусский гранатомет «Сапфир» модернизируют для сбивания дронов

Эксперт сказал, что белорусский гранатомет «Сапфир» будет модернизирован для сбивания дронов.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский гранатомет «Сапфир» модернизируют для сбивания дронов. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ начальник сектора государственного внешнеторгового унитарного предприятия «Белспецвнештехника» Андрей Диканев, пишет Sputnik.by.

По словам специалиста, сейчас идет работа над модернизированием и доработкой боевой части гранатомета, чтобы была возможность поражать при помощи него беспилотные летательные аппараты.

— То есть увеличиваем количество осколков, осколочный блок увеличиваем, чтобы поражать на дистанции до 600−800 метров одиночные либо группы беспилотников, — пояснил Диканев.

Сообщается, что у белорусского гранатомета есть две боевые части — фугасно-осколочная и кумулятивно-осколочная. Кроме того, он оснащен программируемым взрывателем, который дает возможность работать в двух режимах: «контактном» и тракторном.

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