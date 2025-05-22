В Красноярском крае впервые показали деталь парохода «Тбилиси»

В Таймырском краеведческом музее Красноярского края впервые представлен уникальный артефакт, найденный на затонувшем пароходе «Тбилиси» и поднятый со дна Карского моря во время экспедиции Русского географического общества. Об этом сообщило Красноярское краевое отделение РГО.
«Теперь наши земляки могут увидеть деталь парохода “Тбилиси” в музее и лично прикоснуться к нашей великой истории», — отметил председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.
Пароход «Тбилиси» затонул ещё во время Великой Отечественной войны в 1943 году в районе Крестовских островов в Енисейском заливе и был обнаружен в 2024 году в ходе уникальной экспедиции РГО.
В 2025 году во время новой экспедиции, которая была организована Красноярским краевым отделением РГО совместно с Министерством обороны РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, члены организации смогли более тщательно исследовать судно и поднять со дна его фрагменты.
Найденная деталь была передана Таймырскому краеведческому музею руководителем экспедиции «Тбилиси-2025», председателем Норильского местного отделения РГО Максимом Мироновым.
Деталь парохода, вероятно, является рукояткой или маховиком, и использовалась на судне для управления чугунной задвижкой.
Экспонат стал частью музейной выставки, посвящённой событиям Великой Отечественной войны «Подвиг твой вечен, солдат! Взгляд из Арктики».
О том, как во время уникальной экспедиции РГО был обнаружен затонувший пароход «Тбилиси», можно прочитать здесь.