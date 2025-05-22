В Красноярском крае впервые показали деталь парохода «Тбилиси»

В 2025 году во время новой экспедиции, которая была организована Красноярским краевым отделением РГО совместно с Министерством обороны РФ к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, члены организации смогли более тщательно исследовать судно и поднять со дна его фрагменты.