Когда отмечают День памяти святителя Николая в православии и какие традиции и обычаи с ним связаны

«Санта-Клаус в красном одеянии — это и есть святитель Николай, который преобразился через века. В те времена красный цвет ассоциировался с чем-то дорогим, красивым, ярким и праздничным. Но, на самом деле, Николай Чудотворец не дарил подарки — он помогал сильно нуждающимся людям. Тем не менее в народном сознании это все сильно преломилось и дало традицию, которая до сих пор существует по всему миру. Причем традиция считается греческой, но она завоевала Запад и пустила корни в их традиции», — рассказал священник.