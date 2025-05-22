В Ростовской области заявили о попадании соленых вод в реку Дон

Добавим, еще пару лет назад в Азовском море фиксировали рекордный показатель солености — до 15 промилле, и эта цифра должна была вырасти в будущем. Сообщалось также, что из-за постепенных изменений в Азовском море к 2030 году может сократиться количество леща, судака и тарани, но при этом могут распространиться популяции хамсы, камбалы и пиленгаса.