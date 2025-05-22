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В Ростовской области заявили о попадании соленых вод в реку Дон

Ученые отметили увеличение числа опасных проникновений соленых вод в дельту Дона.

Источник: Комсомольская правда

Ученые в Ростовской области заявили о сокращении пресного стока и заходе соленых вод в дельту реки Дон в маловодный период. Подробнее о процессе говорится в научной статье, которую представили эксперты ЮНЦ РАН.

Попадание соленых вод подтвердили с помощью ретроспективного анализа состояния водоема при нагонных явлениях. По мнению авторов статьи, изменения природных условий привели к увеличению расстояния, на которое проникают соленые воды.

Добавим, еще пару лет назад в Азовском море фиксировали рекордный показатель солености — до 15 промилле, и эта цифра должна была вырасти в будущем. Сообщалось также, что из-за постепенных изменений в Азовском море к 2030 году может сократиться количество леща, судака и тарани, но при этом могут распространиться популяции хамсы, камбалы и пиленгаса.

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