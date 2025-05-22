Страсти по билетам: узбекистанцы до сих пор не знают, где и как купить билеты на матч ОАЭ — Узбекистан

По его словам, Футбольная ассоциация Узбекистана ещё в апреле направила письмо в ОАЭ с просьбой выделить определённое количество билетов для болельщиков из нашей страны. Однако никакого ответа до сих пор не поступило, несмотря на то, что сегодня истекает установленный срок, в течение которого принимающая сторона обязана уведомить гостевую федерацию о квоте на билеты.