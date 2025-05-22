Страсти по билетам: узбекистанцы до сих пор не знают, где и как купить билеты на матч ОАЭ — Узбекистан

Известный футбольный эксперт и функционер Алишер Никимбаев поделился в социальных сетях, что билеты на матч должны продаваться через сайт ticketmaster.ae, который является официальным партнёром Футбольной ассоциации ОАЭ и эксклюзивным распространителем билетов на игры, проходящие под её эгидой.
Продажи должны были начаться ещё во вторник, но до сих пор не запущены. Ответа, когда именно начнётся продажа, пока нет.
«Люди, которые в Футбольной ассоциации ОАЭ отвечают за продажи билетов, категорически отказываются общаться как по официальным каналам, так и по неофициальным», — сообщил Никимбаев.
По его словам, Футбольная ассоциация Узбекистана ещё в апреле направила письмо в ОАЭ с просьбой выделить определённое количество билетов для болельщиков из нашей страны. Однако никакого ответа до сих пор не поступило, несмотря на то, что сегодня истекает установленный срок, в течение которого принимающая сторона обязана уведомить гостевую федерацию о квоте на билеты.
Между тем, на сайте ticketmaster.ae уже указано, что узбекские болельщики будут размещены в секторах 24, 25 и 26 стадиона Аль-Нахьян в Абу-Даби. Эти сектора — угловые с правой стороны арены, и, судя по схеме, вмещают не более 1200 человек.
Пока что остаётся лишь следить за обновлениями. Всем, кто планирует поехать на матч, стоит регулярно проверять сайт ticketmaster.ae, ведь единой официальной информации от организаторов — по-прежнему нет.