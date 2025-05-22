В Советском округе Омска сносят незаконные гаражи

На улицах Химиков и Энергетиков идет ликвидация нелегально установленных построек. Те гаражи, которые владельцы не убрали самостоятельно, сносят власти. Об очищении территории для дальнейшего ее благоустройства рассказал 22 мая мэр Омска.
«Владельцы были заранее уведомлены о необходимости выноса металлоконструкций в добровольном порядке в срок до 1 мая. На сегодняшний день они вывезли с площадки порядка ста гаражей, еще четыре убраны принудительно», — говорится в сообщении.
К осени 2025 года в этой локации Советского округа появится новая пешеходная аллея. Рабочие уложат 5 тысяч квадратных метров цветной плитки. Установят скамейки, точки освещения и высадят зеленые насаждения. Благоустройство реализуют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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