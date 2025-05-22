В Воронеже ремонт аварийного коллектора откладывается еще на два дня

— Приступить к ремонту коллектора пока невозможно. В связи с обрушением крепления котлована придется изменить способ укрепления стенок. Решили применить шпунт ларсена — металлический профиль, который соединяется за счет замков в единую надежную конструкцию. Для этого привлекли профильную организацию, которая специализируется на монтаже данного вида крепления. Этот метод значительно надежнее, но требует намного больше времени — около двух дней. К монтажу приступят уже сегодня, — сообщили в РВК-Воронеж утром 22 мая.