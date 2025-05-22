В Воронеже ремонт аварийного коллектора откладывается еще на два дня

Ремонт аварийного коллектора на Московском проспекте откладывается еще на два дня. Ночью произошло обрушение грунта в вырытом котловане — деревянные и стальные укрепления не выдержали. Нужно снова его разрабатывать и укреплять стенки.
— Приступить к ремонту коллектора пока невозможно. В связи с обрушением крепления котлована придется изменить способ укрепления стенок. Решили применить шпунт ларсена — металлический профиль, который соединяется за счет замков в единую надежную конструкцию. Для этого привлекли профильную организацию, которая специализируется на монтаже данного вида крепления. Этот метод значительно надежнее, но требует намного больше времени — около двух дней. К монтажу приступят уже сегодня, — сообщили в РВК-Воронеж утром 22 мая.
Пока из огромной ямы непрерывно откачивают стоки.
Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, провал на канализационном коллекторе метрового диаметра на Московском проспекте возле памятника Славы произошел в ночь на 20 мая. Для устранения комумнальной аварии перекрыли движение от улицы Беговой до улицы Хользунова в направлении из центра города. Закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова — при следовании от улицы Маршала Жукова. В связи с этим временно изменились маршруты 16 городских автобусов. Три факультета ВГУ перевели на дистант. К общежитиям университета подвезли биотуалеты.