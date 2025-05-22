В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград

Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами.