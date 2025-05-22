В Госдуму внесли проект о штрафах за ношение поддельных наград

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 тысяч рублей за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, документ доступен в думской электронной базе.
«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией таких знаков», — сказано в пояснительной записке.
Парламентарии подчеркивают, что в настоящее время наблюдается практика, когда граждане носят именно поддельные знаки. Приобрести муляж наград в сети «Интернет» не требует усилий, множество сайтов предлагают данный товар.
Как ранее рассказал РИА Новости депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами.
«Я убежден, что ношение поддельных наград оскорбляет тех, кто действительно заслужил их тяжелым трудом, и умаляет их заслуги. Введение таких мер поможет укрепить уважение к государственным наградам и повысить эффективность правового регулирования в этой сфере», — заключил он. −0-