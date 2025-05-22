Синоптики предупредили про сильные дожди и до +26 в Беларуси 22 мая, в четверг, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в стране ожидается переменная облачность, на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, а местами по северо-западу — сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер окажется южный, в момент гроз порывистый. Температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. Вместе с тем по северо-западу будет от +18 до +20 градусов.
В Минске будет преобладать переменная облачность, местами по столице возможен кратковременный дождь. Синоптики оценили вероятность осадков в 70−80%. Кроме того, вероятна гроза. Окажется южный. Днем температура воздуха составит от +22 до +24 градусов, в вечернее время — от +18 до +21 градуса.
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