Кукольный театр не вписался в мастер-план Владивостока

Сейчас театр по-прежнему размещается в помещениях здания по ул. Петра Великого, 8, предоставленных ему в аренду Приморским краевым отделением ВОО «Русское географическое общество» — Общество изучения Амурского края". Договор аренды действует до 2031 года. При этом бюджет вкладывает миллионы рублей на поддержание и ремонт здания. Так, в 2022 году расходы краевого бюджета на ремонт внутренних помещений этого здания составили 36,5 млн рублей. А на 2025 год запланирован капремонт арендуемого театром здания в объеме 71 млн рублей, на 2026 год — порядка 17 млн рублей.