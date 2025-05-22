Кукольный театр не вписался в мастер-план Владивостока

Приморский краевой театр кукол не получит новое отдельное здание, которое предполагалось построить в рамках мастер-плана Владивостока. Мэрия города не смогла найти под него земельный участок. Контрольно-счетная палата Приморья (КСП) предлагает в таком случае хотя бы выкупить ныне занимаемые театром помещения на ул. Петра Великого у «Русского географического общества», сообщает ИА PrimaMedia.
О том, что для краевого кукольного театра появится свое здание, краевой Минкульт объявил в 2020 году. Точнее, сначала СМИ облетела новость, что в процессе изменения генплана города здание театра попадет под снос. Так звучали сухие формулировки рассматриваемого тогда проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа. Но в правительстве Приморья оперативно отреагировали, внеся ясность и пообещав, что для театра кукол построят новое здание.
Эти планы нашли отражение в стратегии социально-экономического развития Приморского до 2030 года, а также в долгосрочном плане комплексного развития Владивостокской агломерации до 2030 года, утвержденном в 2023 году распоряжением главы правительства РФ Михаила Мишустина. Речь о так называемом мастер-плане Владивостока, согласно которому в инфраструктуру дальневосточной столицы планируется привлечь 956 млрд рублей и превратить город в федеральный центр.
Как уточняется в отчете КСП Приморья по проверке средств, выделяемых ГАУК «Приморский краевой театр кукол», возведение во Владивостоке здания для кукольного театра по этим документам планировалось в период с 2026 года до 2030 года.
Однако планам построить здание театра кукол в рамках мастер-плана Владивостока сбыться, видимо, не суждено. На него в городе с самыми высокими темпами жилищного строительства в ДФО не нашлось земли.
«Министерством (культуры и архивного дела — ред.) предоставлена информация, согласно которой мероприятие по строительству здания для кукольного театра не будет реализовано в связи с отсутствием у Владивостокского городского округа земельного участка под данный объект. В настоящее время прорабатывается вопрос с Министерством культуры РФ об исключении мероприятия по строительству здания для кукольного театра из долгосрочного плана», — говорится в отчете КСП.
Сейчас театр по-прежнему размещается в помещениях здания по ул. Петра Великого, 8, предоставленных ему в аренду Приморским краевым отделением ВОО «Русское географическое общество» — Общество изучения Амурского края". Договор аренды действует до 2031 года. При этом бюджет вкладывает миллионы рублей на поддержание и ремонт здания. Так, в 2022 году расходы краевого бюджета на ремонт внутренних помещений этого здания составили 36,5 млн рублей. А на 2025 год запланирован капремонт арендуемого театром здания в объеме 71 млн рублей, на 2026 год — порядка 17 млн рублей.
В целях исключения рисков расторжения договора аренды, а также «учитывая актуальность проблемы размещения кукольного театра для детской аудитории» во Владивостоке, аудиторы предлагают краевому Минкульту рассмотреть вопрос о выкупе помещений у собственника.