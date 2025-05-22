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Мэр Омска и министр образования региона получили предостережение

Зампрокурора Омской области предостерег министра образования региона Ольгу Степанову и мэра Омска Сергея Шелеста о недопустимости срыва сроков мероприятий по капитальному ремонту объектов образования.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

К 2027 г. в Омской области запланировано отремонтировать 75 школ, 16 детских садов и девять колледжей. Но, как установили в прокуратуре, «допущены случаи переноса сроков завершения капитального ремонта школ в Муромцевском и Колосовском районах», а работы по улучшению состояния омских школ № 71 и № 91" — не начаты. По ряду объектов двухлетнего цикла строительную готовностью в ведомстве оценили, как незначительную.

На сегодня решен вопрос о предоставлении субсидии из федерального бюджета по семи капитально отремонтированным школам Омской области, отметили в региональной прокуратуре.