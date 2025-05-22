Охотник за «хвостатыми». Астроном из Крыма открыл свою 15-ю комету

В начале мая этого года крымский астроном Геннадий Борисов открыл комету. Это 15-я его «крестница», она была несколько дней назад зарегистрирована и получила имя C/2025 J1 (Borisov).
Сейчас в небо «смотрит» огромное количество телескопов, космические тела высматривают сотрудники обсерваторий и астрономы-любители. И многие считали бы открытие хотя бы одной кометы серьёзным достижением.
Из созвездия Дракона.
«Охота» за космическими телами для Геннадия Борисова — хобби. Правда, всё-таки выросло оно из профессии. Геннадий Владимирович— инженер, занимается конструированием телескопов. Работает в Крымской лаборатории ГАИШ МГУ в посёлке Научный. Живёт там же.
Однажды собрал собственный телескоп, стал по ночам любоваться небом и появлявшимися на нём кометами. А в 2013 году обнаружил ранее неизвестную, хвостатая гостья появилась в созвездии Возничего. И в этом же году открыл ещё три новые кометы.
Сам он объясняет удачный «улов» тем, что наблюдения проводит в телескопы своей сборки, они именно для поиска комет и предназначены. Они снимают всё «увиденное», а обработка данных идёт вручную, так меньше вероятность, что важная информация будет упущена.
Новая комета обнаружена в созвездии Дракона, недалеко от Полярной звезды. Она относится к долгопериодическим, их орбита вытянута настолько, что появляются они в Солнечной системе редко, раз в более чем 200 лет. Для некоторых этот срок измеряется тысячелетиями.
Ранее, в этом году, Борисовым была «поймана» ещё одна «странница», относящаяся к долгопериодическим кометам.
Межзвёздная гостья.
В 2019 году Геннадий Борисов сделал открытие мирового уровня. Его телескоп зафиксировал редчайшее явление — пролёт межзвёздной кометы. Она стала восьмой среди открытых им. И первой такой кометой среди известных человечеству.
Крымский астроном «поймал» её, когда она только начала свой полёт в пространстве, доступном для наблюдения. Поэтому учёные со всего мира смогли её зафиксировать, измерить звёздную величину, снять спектр, по которому можно определить, из чего состоит межзвёздная «гостья». Она будет удаляться от Солнечной системы ещё годы, а потом больше не вернётся.
Именованием космических объектов занимается Международный космический союз. После открытия первой межзвёздной кометы он подкорректировал систему обозначения комет. Их «имена» начинаются с буквы. Р — имеющие период обращения до 200 лет, С — свыше этого срока, Х — с неопределённой орбитой, D — периодические, потерянные или более не существующие. Теперь есть ещё I — межзвездная комета.
Геннадий Борисов также уточнил статус нескольких известных астероидов, зафиксировав у них «кометную активность». Как известно, астероиды, в основном, состоят из камня и металла и чаще имеют круговую орбиту. Кометы же — из льда и замороженных газов и движутся по сильно вытянутым орбитам.