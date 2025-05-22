Охотник за «хвостатыми». Астроном из Крыма открыл свою 15-ю комету

Крымский астроном «поймал» её, когда она только начала свой полёт в пространстве, доступном для наблюдения. Поэтому учёные со всего мира смогли её зафиксировать, измерить звёздную величину, снять спектр, по которому можно определить, из чего состоит межзвёздная «гостья». Она будет удаляться от Солнечной системы ещё годы, а потом больше не вернётся.