В Уфе назвали скверы, набравшие больше всего голосов на благоустройство

На втором месте — сквер Памяти на ул. Зелёной (34,6 тыс.) в Калининском районе, на третьем — сквер Дзержинского на ул. Крупской в Кировском районе (32,5 тыс.).
Всего уфимцам предложено выбрать один из 12 объектов.
Голосование проходит в пятый раз в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (ранее «Жильё и городская среда»).
Благодаря онлайн-голосованию в Уфе за несколько лет были обновлены бульвар Славы, территория у озера Тёплое, проведена реконструкция сада имени Аксакова, обустроен новый сквер имени Альбанова, благоустроен лесопарк имени Лесоводов Башкирии. В этом году началось обновление парка имени Ленина.
Проголосовать до 12 июня могут граждане России старше 14 лет.