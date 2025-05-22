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В Уфе назвали скверы, набравшие больше всего голосов на благоустройство

В Уфе продолжается голосование за объекты для благоустройства в 2026 году. Мэрия назвала лидеров. Почти 41 тыс. голосов набрал сквер по ул. 50 лет СССР в Октябрьском районе.

Источник: Башинформ

На втором месте — сквер Памяти на ул. Зелёной (34,6 тыс.) в Калининском районе, на третьем — сквер Дзержинского на ул. Крупской в Кировском районе (32,5 тыс.).

Всего уфимцам предложено выбрать один из 12 объектов.

Голосование проходит в пятый раз в рамках федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (ранее «Жильё и городская среда»).

Благодаря онлайн-голосованию в Уфе за несколько лет были обновлены бульвар Славы, территория у озера Тёплое, проведена реконструкция сада имени Аксакова, обустроен новый сквер имени Альбанова, благоустроен лесопарк имени Лесоводов Башкирии. В этом году началось обновление парка имени Ленина.

Проголосовать до 12 июня могут граждане России старше 14 лет.