Хабаровская актриса выиграла конкурс на обучение в легендарной школе Образцова

Актриса Хабаровского краевого театра кукол Александра Даровская оказалась среди победителей конкурса на право обучения в легендарной международной школе кукольников имени Сергея Образцова. На одно место слушателя курсов претендовали пять человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Для тех, кто уже достиг мастерства, школа С. В. Образцова станет площадкой для обмена опытом и совершенствования навыков. Юные таланты найдут на курсах поддержку и смогут лучше раскрыть свой потенциал. В будущем выпускники школы могут стать новыми мастерами, которые будут создавать уникальные произведения в мире кукольного искусства. Среди занятий курса — сценическая речь, сценическое движение, кукловождение и основы создания театральной куклы.
— Конкуренция была высокой, я очень рада увидеть себя в списках поступивших, — говорит Александра Даровская. — Теперь я представлю в столице Дальний Восток и жду встречи с режиссёрами, ставшими для меня примером.
Завершающим этапом в образовательном процессе для хабаровчанки станут две постановки, которыми слушательница курсов подытожит обучение. Они будут представлены на сцене театра кукол имени С. В. Образцова.