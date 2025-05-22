Хабаровская актриса выиграла конкурс на обучение в легендарной школе Образцова

Для тех, кто уже достиг мастерства, школа С. В. Образцова станет площадкой для обмена опытом и совершенствования навыков. Юные таланты найдут на курсах поддержку и смогут лучше раскрыть свой потенциал. В будущем выпускники школы могут стать новыми мастерами, которые будут создавать уникальные произведения в мире кукольного искусства. Среди занятий курса — сценическая речь, сценическое движение, кукловождение и основы создания театральной куклы.