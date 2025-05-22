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Авиагруппа «Стрижи» пролетела над Братском по пути в Монголию

Эскадрилья направлялась в Монголию для участия в торжественных мероприятиях.

Источник: АГВП "Стрижи"

Жители Братска 19 мая 2025 года могли наблюдать в небе авиационную группу высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Как сообщили пилоты в социальных сетях, эскадрилья направлялась в Монголию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию местных военно-воздушных сил.

— Прилетайте снова!

— Тоже хочу полюбоваться вашим пилотажем! — пишут сибиряки под публикациями летчиков.

Авиагруппа «Стрижи», известная своими зрелищными выступлениями, регулярно участвует в международных авиашоу и праздничных мероприятиях. В этот раз их маршрут пролегал через Сибирь, что и позволило жителям города ненадолго увидеть знаменитые самолеты в небе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ученые из Иркутской области придумали план спасения ольхонской полевки.