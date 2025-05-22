Авиагруппа «Стрижи» пролетела над Братском по пути в Монголию

Авиагруппа «Стрижи», известная своими зрелищными выступлениями, регулярно участвует в международных авиашоу и праздничных мероприятиях. В этот раз их маршрут пролегал через Сибирь, что и позволило жителям города ненадолго увидеть знаменитые самолеты в небе.