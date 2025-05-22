На Дубровинского в Красноярске новые ограничения будут действовать до 25 июня

На ул. Дубровинского продолжается реконструкция тепловых сетей. Бригады приступают ко второму этапу работ. Работы переместятся на участок до ул. Кирова.
С 08:00 23 мая до 22:00 25 июня перекроют участки по ул. Дубровинского (от ул. Дубровинского, 104 до ул. Кирова) и на правоповоротном съезде с ул. Диктатуры Пролетариата на ул. Дубровинского.
Дорожные знаки «Движение запрещено» будут действовать на участке ул. Дубровинского (от ул. Перенсона до ул. Дубровинского, 104).
Проезжую часть сузят на участках по ул. Дубровинского (от ул. Дубровинского, 106 до ул. Кирова), по ул. Дубровинского, 100 (участок протяжённостью 40 м), по ул. Перенсона, 2 (на участке не более 40 метров).
Для объезда одностороннее движение будет организовано по ул. Урицкого (от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Перенсона) и по ул. Кирова (от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского).
Светофоры уже перенастроены, также обустроен новый светофор на перекрёстке ул. Урицкого и ул. Кирова.
Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспорта по ул. Урицкого (в районе ул. Диктатуры Пролетариата, 12 и 18, а также ул. Урицкого, 125а) и по ул. Кирова (в районе ул. Карла Маркса, 133 и ул. Кирова, 13).
Если вы едете со стороны Николаевского моста, объезжайте перекрытые участки по такому маршруту, как ул. Диктатуры Пролетариата — ул. Урицкого — ул. Перенсона. Водителям, которые едут со стороны мкр-на Зелёная Роща, лучше использовать для проезда ул. Ленина.