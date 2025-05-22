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На Дубровинского в Красноярске новые ограничения будут действовать до 25 июня

Перекрытия начнутся с 08:00 23 мая.

Источник: СГК

На ул. Дубровинского продолжается реконструкция тепловых сетей. Бригады приступают ко второму этапу работ. Работы переместятся на участок до ул. Кирова.

С 08:00 23 мая до 22:00 25 июня перекроют участки по ул. Дубровинского (от ул. Дубровинского, 104 до ул. Кирова) и на правоповоротном съезде с ул. Диктатуры Пролетариата на ул. Дубровинского.

Дорожные знаки «Движение запрещено» будут действовать на участке ул. Дубровинского (от ул. Перенсона до ул. Дубровинского, 104).

​Проезжую часть сузят на участках по ул. Дубровинского (от ул. Дубровинского, 106 до ул. Кирова), по ул. Дубровинского, 100 (участок протяжённостью 40 м), по ул. Перенсона, 2 (на участке не более 40 метров).

​Для объезда одностороннее движение будет организовано по ул. Урицкого (от ул. Диктатуры Пролетариата до ул. Перенсона) и по ул. Кирова (от ул. Карла Маркса до ул. Дубровинского).

Светофоры уже перенастроены, также обустроен новый светофор на перекрёстке ул. Урицкого и ул. Кирова.

Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспорта по ул. Урицкого (в районе ул. Диктатуры Пролетариата, 12 и 18, а также ул. Урицкого, 125а) и по ул. Кирова (в районе ул. Карла Маркса, 133 и ул. Кирова, 13).

Если вы едете со стороны Николаевского моста, объезжайте перекрытые участки по такому маршруту, как ул. Диктатуры Пролетариата — ул. Урицкого — ул. Перенсона. ​Водителям, которые едут со стороны мкр-на Зелёная Роща, лучше использовать для проезда ул. Ленина.