На Дубровинского в Красноярске новые ограничения будут действовать до 25 июня

Кроме того, будет запрещена остановка и стоянка транспорта по ул. Урицкого (в районе ул. Диктатуры Пролетариата, 12 и 18, а также ул. Урицкого, 125а) и по ул. Кирова (в районе ул. Карла Маркса, 133 и ул. Кирова, 13).