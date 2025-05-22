Жители посёлка Ключи требуют снести аварийное здание бывшего училища

Жители посёлка Ключи вблизи Омска в социальной сети «ВКонтакте» обратились к администрации с жалобой на запущенное здание бывшего профессионального училища № 72, которое, согласно сообщениям пользователей, превратилось в мусорную свалку и постоянный источник проблем для окружающих.
«Уже много лет в нашем поселке Ключи на улице Березовая, 19 расположен колледж (бывшее училище 72), признано аварийным. С утра до ночи дети бегают по крышам, скидывают бетонные пандусы, бьют стекла, ломают двери. Территорию никто не охраняет, образовалась вокруг целая свалка, на этой же территории находится жилой дом. Неоднократно вызывали участкового, делает предписание и на этом всё. А как же закон о надлежащем содержании территории?» — говорится в посте.
Ранее, в 2024 году, жители уже жаловались на это здание, однако ситуация осталась прежней.
В комментариях уже появился ответ от представителя министерства образования Омской области. Он пояснил, что объект принадлежит колледжу инновационных технологий, экономики и коммерции на правах оперативного управления.
Согласно официальным данным, состояние постройки оценивается как неудовлетворительное, а с 2015 года здание полностью лишилось коммуникаций. Помимо этого, начиная с 2021 года, частная охранная организация дважды в сутки осуществляет обход территории вокруг строения.
«Сейчас колледж проводит мероприятия по передаче здания в безвозмездное пользование благотворительной организации, которая планирует провести ремонт для оказания реабилитационных услуг», — отметили в министерстве.
Представитель ведомства подчеркнул, что при выявлении опасных дефектов немедленно предпринимаются необходимые действия для их устранения.