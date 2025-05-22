Жители посёлка Ключи требуют снести аварийное здание бывшего училища

«Уже много лет в нашем поселке Ключи на улице Березовая, 19 расположен колледж (бывшее училище 72), признано аварийным. С утра до ночи дети бегают по крышам, скидывают бетонные пандусы, бьют стекла, ломают двери. Территорию никто не охраняет, образовалась вокруг целая свалка, на этой же территории находится жилой дом. Неоднократно вызывали участкового, делает предписание и на этом всё. А как же закон о надлежащем содержании территории?» — говорится в посте.