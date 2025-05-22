Фейковые аккаунты мэра Бодайбинского района появились в сети

Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев предупредил о появлении в соцсетях фейковых аккаунтов, которые выдают себя за него и пытаются вовлечь людей в обсуждения, дебаты или провокации в неофициальных группах и чатах. Мэр отметил, что он официально присутствует только во «ВКонтакте» (12+) и «Одноклассниках» (18+), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу Евгения Юмашева в «ВК».
Мэр подчеркнул, что он не участвует в дебатах, спорах или обсуждениях в других каналах, мессенджерах или анонимных группах. Все важные новости и решения публикуются только на его официальных страницах.
«Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации и не верьте информации из сомнительных источников. Если у вас есть вопросы или вам что-то кажется подозрительным — пишите напрямую в мои официальные аккаунты или обращайтесь в администрацию», — сообщил мэр.
Напомним, что в мае мэр Свирска вновь пожаловался на взлом аккаунта в мессенджере Telegram (18+). Как рассказал Владимир Орноев, от его имени мошенники рассылают сообщения странного содержания с целью дальнейшего вымогательства денег.