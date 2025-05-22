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Фейковые аккаунты мэра Бодайбинского района появились в сети

Евгений Юмашев предупредил жителей об обмане и призвал не поддаваться на провокации.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев предупредил о появлении в соцсетях фейковых аккаунтов, которые выдают себя за него и пытаются вовлечь людей в обсуждения, дебаты или провокации в неофициальных группах и чатах. Мэр отметил, что он официально присутствует только во «ВКонтакте» (12+) и «Одноклассниках» (18+), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу Евгения Юмашева в «ВК».

Мэр подчеркнул, что он не участвует в дебатах, спорах или обсуждениях в других каналах, мессенджерах или анонимных группах. ⁠Все важные новости и решения публикуются только на его официальных страницах.

«Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации и не верьте информации из сомнительных источников. Если у вас есть вопросы или вам что-то кажется подозрительным — пишите напрямую в мои официальные аккаунты или обращайтесь в администрацию», — сообщил мэр.

Напомним, что в мае мэр Свирска вновь пожаловался на взлом аккаунта в мессенджере Telegram (18+). Как рассказал Владимир Орноев, от его имени мошенники рассылают сообщения странного содержания с целью дальнейшего вымогательства денег.