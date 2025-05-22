Фейковые аккаунты мэра Бодайбинского района появились в сети

Мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев предупредил о появлении в соцсетях фейковых аккаунтов, которые выдают себя за него и пытаются вовлечь людей в обсуждения, дебаты или провокации в неофициальных группах и чатах. Мэр отметил, что он официально присутствует только во «ВКонтакте» (12+) и «Одноклассниках» (18+), пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу Евгения Юмашева в «ВК».