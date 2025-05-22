Минтруда Беларуси сказало, продлит ли наниматель отпуск при болезни сотрудника

В том случае, если больничный был взят в период отпуска, то он (речь идет про отпуск) продлевается на соответствующее количество календарных дней или же по желанию сотрудника неиспользованная часть отпуска переносится на другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года. Это предусмотрено частью 2 статьи 171 ТК.