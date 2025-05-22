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Минтруда Беларуси сказало, продлит ли наниматель отпуск при болезни сотрудника

Минтруда Беларуси объяснило, продлит ли наниматель отпуск, если сотрудник во время него заболел.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда Беларуси сказало, продлит ли наниматель отпуск при болезни сотрудника. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Ведомство пояснило, что наниматель обязан продлить трудовой отпуск, если во время него сотрудник заболел и ушел на больничный. Это предусмотрено пунктом 1 части 1 статьи 171 Трудового кодекса.

В том случае, если больничный был взят в период отпуска, то он (речь идет про отпуск) продлевается на соответствующее количество календарных дней или же по желанию сотрудника неиспользованная часть отпуска переносится на другой согласованный с нанимателем срок текущего рабочего года. Это предусмотрено частью 2 статьи 171 ТК.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что уведомление нанимателя о причинах, которые препятствуют использованию трудового отпуска в запланированный срок, и времени продления отпуска являются обязанностью сотрудника согласно части 4 статьи 171 Трудового кодекса.

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