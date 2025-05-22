«СКА-Хабаровск» получил напутствие вице-губернатора перед решающим матчем

Игра заключительного тура Первой лиги сезона 2024−2025 состоится в Екатеринбурге 24 мая. Начало в 20:00 по хабаровскому времени. «Урал» находится на пятой строчке в турнирной таблице, хабаровчане — на шестой. В случае победы они обойдут соперников в итоговом табеле о рангах.