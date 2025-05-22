«СКА-Хабаровск» получил напутствие вице-губернатора перед решающим матчем

Вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников провел мотивационную встречу с игроками и тренерами футбольного клуба «СКА-Хабаровск» перед заключительным матчем Первой лиги против «Урала». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В клубе произошли значительные изменения: сменилось руководство, тренерский штаб. Артем Мельников передал слова поддержки от губернатора Дмитрия Демешина, отметил успехи команды, собранной практически с нуля в этом сезоне, и обсудил планы по развитию инфраструктуры стадиона имени Ленина.
В 2024 году выполнен ремонт системы подогрева поля, заменен газон и произведена модернизация системы безопасности. В этом году планируют уложить легкоатлетические дорожки, вернуть в эксплуатацию восточную трибуну; в планах провести ремонт в тренажерном зале, установить вокруг поля лед-панели.
Игра заключительного тура Первой лиги сезона 2024−2025 состоится в Екатеринбурге 24 мая. Начало в 20:00 по хабаровскому времени. «Урал» находится на пятой строчке в турнирной таблице, хабаровчане — на шестой. В случае победы они обойдут соперников в итоговом табеле о рангах.