Красноярцы, вылетавшие в Москву 21 мая, застряли в аэропорту всю ночь из-за украинских беспилотников

Из-за атаки беспилотников на столичные аэропорты рейсу из Красноярска в Москву пришлось отложить свой вылет на несколько часов.
«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживается рейс SU 1491», — говорится в сообщении аэропорта.
Об атаке беспилотников сообщил Сергей Собянин, мэр столицы. Утром 22 мая в его ТГ-канале продолжали появляться сообщения об отражении атаки БПЛА, несмотря на то, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» к этому времени были уже официально сняты.
Многие рейсы в Москву, напомним также, были отменены накануне Дня Победы.