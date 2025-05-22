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Красноярцы, вылетавшие в Москву 21 мая, застряли в аэропорту всю ночь из-за украинских беспилотников

Из-за атаки беспилотников на столичные аэропорты рейсу из Красноярска в Москву пришлось отложить свой вылет на несколько часов.

Из-за атаки беспилотников на столичные аэропорты рейсу из Красноярска в Москву пришлось отложить свой вылет на несколько часов.

«В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в ряде московских аэропортов из аэропорта Красноярск на вылет задерживается рейс SU 1491», — говорится в сообщении аэропорта.

Об атаке беспилотников сообщил Сергей Собянин, мэр столицы. Утром 22 мая в его ТГ-канале продолжали появляться сообщения об отражении атаки БПЛА, несмотря на то, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» к этому времени были уже официально сняты.

Многие рейсы в Москву, напомним также, были отменены накануне Дня Победы.