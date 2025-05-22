В минимуществе прокомментировали историю с разрушенным колледжем под Омском

В минимуществе Омской области по обращению «КП Омск» прокомментировали причину ветхого состояния здания разрушенного колледжа, расположенного по адресу ул. Березовая, д. 19. Сооружение находится в селке Ключи Омского района.
Как рассказали в ведомстве, здание не находится на балансе министерства имущественных отношений.
«Минимущества не несет обязанность по содержанию этого строения. Ранее Минимуществом в адрес учреждения направлялось требование о необходимости обеспечить меры по ограничению доступа сторонних лиц на объекты недвижимого имущества для предупреждения противоправных действий, а таже недопущения причинения вреда их жизни и здоровью», — пояснили «КП Омск» в областном ведомстве.
Ранее жители поселка Ключи обратились в СМИ, чтобы обратить внимание на проблему «заброшки», которая создает опасность всем жителям микрорайона. Люди буквально боятся за здоровье и безопасность своих детей. С 2015 года здание признано аварийным.
Жители поселка Ключи требуют от администрации Омского района и министерства имущественных отношений Омской области принять меры к консервации заброшенного здания колледжа. Сейчас объект принадлежит колледжу инновационных технологий, экономики и коммерции на правах оперативного управления.