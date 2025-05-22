В минимуществе прокомментировали историю с разрушенным колледжем под Омском

«Минимущества не несет обязанность по содержанию этого строения. Ранее Минимуществом в адрес учреждения направлялось требование о необходимости обеспечить меры по ограничению доступа сторонних лиц на объекты недвижимого имущества для предупреждения противоправных действий, а таже недопущения причинения вреда их жизни и здоровью», — пояснили «КП Омск» в областном ведомстве.