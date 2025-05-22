Красноярцы смогут бесплатно сдать старые шины на переработку

Красноярцы могут сдать покрышки от легковушек и грузовиков размером не более R22. Также волонтеры примут авторезину с проколами и порезали, если она сохранила форму. Нельзя сдать шины от спецтехники, куски и взорванные шины, а также сильно загрязненные. От одного человека принимается не больше 4 покрышек.