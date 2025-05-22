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Красноярцы смогут бесплатно сдать старые шины на переработку

В Красноярске 25 мая пройдет акция по сбору старой резины.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске 25 мая пройдет акция по сбору старой резины в переработку. Жители города бесплатно смогут сдать шины в специальные грузовики. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

Брендированные машины вместе с волонтерами будут дежурить с 11 до 14 часов на двух площадках:

  • остановка «Предмостная площадь» в районе здания по пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 180/2;
  • Красная площадь в районе ул. Карла Маркса, 148а.

Красноярцы могут сдать покрышки от легковушек и грузовиков размером не более R22. Также волонтеры примут авторезину с проколами и порезали, если она сохранила форму. Нельзя сдать шины от спецтехники, куски и взорванные шины, а также сильно загрязненные. От одного человека принимается не больше 4 покрышек.

Акцию «Покрышкам крышка» организовали волонтёры-активисты из АНО «ДАЛЬШЕ». Ее поддержали администрации Железнодорожного и Свердловского районов, а также министерство экологии Красноярского края.