16 детей мигрантов подали документы в первый класс школ Нижнего Новгорода

Напомним, что с 1 апреля в России вступил в силу закон, обязывающий детей иностранных граждан сдавать экзамен по русскому языку перед поступлением в первый класс. Для успешного прохождения тестирования необходимо продемонстрировать навыки устной речи, слушания и понимания русского языка, а также знание лексико-грамматических конструкций.