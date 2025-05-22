16 детей мигрантов подали документы в первый класс школ Нижнего Новгорода

Как сообщает pravda-nn.ru, два ребенка уже успешно прошли тестирование и будут зачислены в первый класс. Остальные дети сдадут экзамен в ближайшее время.
В региональном министерстве образования и науки отметили, что заявления от родителей детей без гражданства РФ, желающих, чтобы их дети сдали экзамен были приняты без отказа.
Напомним, что с 1 апреля в России вступил в силу закон, обязывающий детей иностранных граждан сдавать экзамен по русскому языку перед поступлением в первый класс. Для успешного прохождения тестирования необходимо продемонстрировать навыки устной речи, слушания и понимания русского языка, а также знание лексико-грамматических конструкций.