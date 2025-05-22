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Опасные соленые морские воды зафиксировали в дельте реки Дон

Ростовская область, 22 мая 2025. DON24.RU. Ученые ЮНЦ РАН зафиксировали соленые морские воды в дельте реки Дон. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Водные ресурсы».

Источник: Don24.ru

«Из-за сокращения пресного стока реки Дон в период наблюдающегося в последние годы сильного маловодья, роста солености Азовского моря и Таганрогского залива и уровня моря отмечается увеличение количества и интенсивности опасных проникновений соленых вод в дельту», — пишет источник.

Ретроспективный анализ динамики поступления соленых вод в дельту выявил рост солености при одинаковых уровнях подъема воды во время нагонов. Эта закономерность особенно выражена в периоды экстремальной маловодности. Под влиянием изменений природных условий граница проникновения солености сместилась вглубь дельты, превысив показатели XX века в 2−3 раза.