Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арктическое вторжение начнется в Челябинской области 23 мая

Арктическое вторжение начнется в Челябинской области 23 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +15° 0 м/с 94% 752 мм рт. ст. +15°

По информации синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснением. Местами прошумят небольшие дожди.

Ветер северо-западный, северный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем — до 18 м/с.

Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7−12, завтра днем — 14−19 градусов.

Пик похолодания придется на 24 мая, а уже в понедельник, 26-го, стартует потепление, которое удержится до конца месяца. Погоду определит приближающийся с Европейской территории России антициклон, весеннее солнце прогреет воздух до комфортных 20−25 градусов.