Арктическое вторжение начнется в Челябинской области 23 мая

По информации синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснением. Местами прошумят небольшие дожди.
Ветер северо-западный, северный, его скорость 6−11 м/с, локально порывы ночью до 14 м/с, днем — до 18 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 7−12, завтра днем — 14−19 градусов.
Пик похолодания придется на 24 мая, а уже в понедельник, 26-го, стартует потепление, которое удержится до конца месяца. Погоду определит приближающийся с Европейской территории России антициклон, весеннее солнце прогреет воздух до комфортных 20−25 градусов.