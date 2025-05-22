Арктическое вторжение начнется в Челябинской области 23 мая

Пик похолодания придется на 24 мая, а уже в понедельник, 26-го, стартует потепление, которое удержится до конца месяца. Погоду определит приближающийся с Европейской территории России антициклон, весеннее солнце прогреет воздух до комфортных 20−25 градусов.