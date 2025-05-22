Массовый велопробег пройдет в Астане

Это праздничный велопробег для всех. Нет ограничений по возрасту. Участникам необходимо только предоставить медицинскую справку при регистрации. Это одно из главных требований. Приглашаем жителей и гостей столицы принять активное участие. Велопробег — это особое событие, пропагандирующее здоровый образ жизни, дающее хорошее настроение.