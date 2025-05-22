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Массовый велопробег пройдет в Астане

25 мая в Астане пройдет массовый велопробег под девизом «Астана — город без наркотиков», направленный на пропаганду здорового образа жизни и интеграцию общества в важные социальные инициативы, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт акимата.

Источник: Акимат Астаны

Маршрут велопробега составляет 25 километров. Участники стартуют с кольцевой велодорожки по направлению Косшы и финишируют в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Ильинка (Уркер).

Регистрация проводится в день велопробега, то есть 25 мая с 07:30 до 09:00. Начало в 09:00. Участие бесплатное. Каждый участник должен приехать на своем велосипеде.

По словам пресс-секретаря управления физической культуры и спорта Астаны Мадины Айткалиевой, это не будет спортивным соревнованием, поэтому принять участие в нем сможет любой житель и гость столицы, независимо от возраста.

Это праздничный велопробег для всех. Нет ограничений по возрасту. Участникам необходимо только предоставить медицинскую справку при регистрации. Это одно из главных требований. Приглашаем жителей и гостей столицы принять активное участие. Велопробег — это особое событие, пропагандирующее здоровый образ жизни, дающее хорошее настроение.

отметила она

Организаторы объявили, что в конце велопробега среди зарегистрированных участников будет организована лотерея, где разыграют ценные призы.