Под Омском у собственника изъяли сельхозучасток площадью 5,2 га

«Несмотря на штрафы по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и невыполненное предписание (часть 25 статьи 19.5 КоАП РФ), владелец не предпринял мер по устранению нарушений. По инициативе Россельхознадзора и иску минимущества Омской области суд постановил изъять участок для продажи с публичных торгов», — говорится в сообщении.