Под Омском у собственника изъяли сельхозучасток площадью 5,2 га

Омский райсуд вынес очередное решение о принудительном изъятии земли сельскохозяйственного назначения. На этот раз речь идет о территории площадью 5,2 га, заросшей сорной растительностью и кустарником. Об этом сообщили 22 мая в телеграм-канале omskiirosselxoznadzor.
«Несмотря на штрафы по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и невыполненное предписание (часть 25 статьи 19.5 КоАП РФ), владелец не предпринял мер по устранению нарушений. По инициативе Россельхознадзора и иску минимущества Омской области суд постановил изъять участок для продажи с публичных торгов», — говорится в сообщении.
Всего в регионе у собственников уже изъяли более 58 га сельхозземель. Причина та же — непроведение агротехнических работ на участках.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в городе сносят нелегальные гаражи из металла.