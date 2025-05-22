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Под Омском у собственника изъяли сельхозучасток площадью 5,2 га

Причина — неиспользование земли.

Источник: Комсомольская правда

Омский райсуд вынес очередное решение о принудительном изъятии земли сельскохозяйственного назначения. На этот раз речь идет о территории площадью 5,2 га, заросшей сорной растительностью и кустарником. Об этом сообщили 22 мая в телеграм-канале omskiirosselxoznadzor.

«Несмотря на штрафы по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и невыполненное предписание (часть 25 статьи 19.5 КоАП РФ), владелец не предпринял мер по устранению нарушений. По инициативе Россельхознадзора и иску минимущества Омской области суд постановил изъять участок для продажи с публичных торгов», — говорится в сообщении.

Всего в регионе у собственников уже изъяли более 58 га сельхозземель. Причина та же — непроведение агротехнических работ на участках.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в городе сносят нелегальные гаражи из металла.