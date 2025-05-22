Самарские «Крылья» предложили «РТ-Капитал» новое мировое соглашение по долгу

«Только сейчас подтвердили финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения. Сумма немаленькая, пришлось привлекать губернатора. Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. В противном случае не получит финансирования», — приводит слова представителя волжан «Матч ТВ».