Самарские «Крылья» предложили «РТ-Капитал» новое мировое соглашение по долгу

Волжане подключили к решению вопроса губернатора Вячеслава Федорищева.
Напомним, дочка «Ростеха» требует с «зелено-бело-синих» 933 млн рублей. Хотя ранее сумма составляла 897 млн рублей. При этом корпорация сообщала, что «Крылышки» не спешат гасить долг.
Также у Самары возникли трудности с получением лицензии на новый сезон Премьер-лиги. В Российском футбольном союзе хотели увидеть дополнительные документы, связанные с денежными вопросами.
«Только сейчас подтвердили финансирование, поэтому на этой неделе смогли направить истцу и в суд ходатайство и проект мирового соглашения. Сумма немаленькая, пришлось привлекать губернатора. Надо понимать, что футбольному клубу надо играть. В противном случае не получит финансирования», — приводит слова представителя волжан «Матч ТВ».
Следующее заседание состоится 10 июля нынешнего года. «РТ-Капитал» выступило против переноса. Там добавили: соглашение можно заключить на любой стадии.
Недавно рассказывали, как судья Карасев сделал «Спартак» самым везучим клубом в игре с «Крыльями» в Самаре.
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